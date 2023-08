Superman Legacy: impressionante fan-poster si ispira a questa cover di All Star Superman

Dopo la pubblicazione della cronologia della nuova saga DCU, torniamo a parlare del franchise di James Gunn intercettando al volo una meravigliosa nuova fan-art creata per ingannare l'attesa di Superman: Legacy.

Il poster, disponibile in calce all'articolo e creato dall'arista BakikayaArt, rende omaggio alla copertina del primo numero di All-Star Superman di Grant Morrison e Frank Quitely, e allo stesso tempo potrebbe darci un'idea abbastanza precisa di come apparirà David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio nel prossimo riavvio DCU di James Gunn: vale la pena ricordare, infatti, che il fumetto scelto dall'artista per questo fan-poster non è casuale, dato che lo stesso Gunn in precedenza lo aveva indicato come una delle massime fonti di ispirazione per il suo nuovo film.

Superman: Legacy vedrà anche la partecipazione di Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde versione Guy Gardner e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho. Attualmente sono ancora in corso i casting per Lex Luthor, Jimmy Olsen e Perry White e, salvo eventuali nuovi ritardi a causa degli scioperi di Hollywood, le riprese di Superman: Legacy dovrebbero iniziare a gennaio 2024.

