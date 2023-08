Superman: Legacy, Gal Gadot non pensa più a Henry Cavill: 'I nuovi? Tutti talentuosi'

Sostituire un totem come Henry Cavill nel ruolo di Superman è stato un rischio importante che James Gunn e Peter Safran hanno voluto affrontare con la fermezza di chi sapeva di necessitare di aria nuova: una presa di coscienza che sembra coinvolgere tutti, anche chi con Cavill ha condiviso un bel po' di minutaggio come Gal Gadot.

Nelle settimane successive all'attesissimo casting di Clark Kent e Lois Lane per Superman: Legacy, infatti, la star di Wonder Woman ha commentato l'arrivo dei volti nuovi nel neonato DC Universe, dicendosi più che ottimista sulla loro resa e augurando alle new entry di riuscire a dare il meglio in quest'avventura.

"Ho visto loro fare dei test e sostenere diversi provini, non so chi sia andato avanti, ma mi sembravano tutti più che meritevoli e di grande talento, quindi sono felice per loro. È una grande sfida e un nuovo inizio incredibilmente eccitante per un attore, auguro a tutti loro la migliore delle fortune e di riuscire a godersi appieno il viaggio" sono state le parole di Gadot.

E voi, cosa ne pensate? Credete che le scelte fatte finora da Gunn e Safran siano state quelle giuste? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, cercheremo ancora di indovinare chi sarà il Lex Luthor del DC Universe.