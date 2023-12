Superman: Legacy, nuova foto di James Gunn e Nicholas Hoult: arriva Lex Luthor

Dopo aver frenato le voci sul casting di Kurt Russell come Jor-El, il regista e sceneggiatore James Gunn ha confermato ufficialmente quello di Nicholas Hoult, che nel DCU interpreterà Lex Luthor a partire dal primo film della saga Superman: Legacy.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, e pubblicato dal direttore creativo dei DC Studios sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, Nicholas Hoult è andato a trovare James Gunn nell'ufficio di Superman: Legacy, le cui pareti sono tappezzate da fumetti dedicati all'Uomo d'acciaio.

"Sì, finalmente posso rispondere, Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman: Legacy e non potrei essere più felice. Ieri sera siamo andati a cena fuori per festeggiare e discutere su come creare un Lex che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima e che non dimenticherete mai. 'Ma, James, lo abbiamo saputo settimane fa, perché non ci hai detto che era vero?' Perché, anche se ne stavamo discutendo, non era definitivo fino a un paio di giorni fa e la mia politica è quella di parlare di queste cose solo quando diventano certe. Comunque, brindiamo a Lex (e a Nicholas!), uno dei miei personaggi preferiti nel DCU." Da notare anche, rispondendo ai fan tra i commenti, James Gunn ha anche confermato ufficialmente che nel film il Lex Luthor di Nicholas Hoult sarà calvo.

Ricordiamo che, in base alle ultime informazioni trapelate, in Superman: Legacy ci sarà anche Supergirl, che esordirà nel DCU con il film di James Gunn prima di assumere il ruolo di protagonista per il film Supergirl: Woman of Tomorrow: i casting sarebbero già in corso.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025.