Superman: Legacy, questa fanart vi farà innamorare del nuovo Clark Kent di David Corenswet

Mentre proseguono le indiscrezioni circa un possibile cameo di Jason Momoa nei panni di Lobo per Superman: Legacy, dai social arriva una nuova fantastica fanart che immagina David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio del DCU.

L'artwork, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, presenta una versione leggermente stilizzata dell'attore Pearl nei panni del leggendario supereroe DC Comics, e potrebbe fornire agli appassionati una buona indicazione di come apparirà effettivamente nel film la prossima versione del personaggio immaginata da James Gunn e Peter Safran: come i fan dei fumetti noteranno certamente, il costume di questa fanart si ispira alle versioni più moderne dell'iconico abito di Superman e l'artista che l'ha realizzato lo ha condiviso in due diverse versioni, una con il mitico mutandone rosso e l'altra senza.

Ricordiamo che al momento non è dato sapere come sarà il costume di Superman ufficiale per Superman: Legacy, ma in precedenza James Gunn ha indicato che non si allontanerà troppo dal design classico. In questi giorni il regista ha iniziato a mostrare sui social alcuni artwork ufficiali di Superman: Legacy legati ai personaggi secondari, e la speranza è ovviamente quella di poter dare presto o tardi un'occhiata al nuovo Clark Kent.

Per altri contenuti scoprite qual è il cast completo di Superman: Legacy, in attesa dei prossimi annunci che arriveranno dopo la fine degli scioperi.