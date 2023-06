Superman: Legacy: un fan aveva predetto David Corenswet e Rachel Brosnahan nel 2020!

Le discussioni sul casting di David Corenswet come Superman e Rachel Brosnahan come Lois Lane per l'attesissimo Superman: Legacy di James Gunn continuano a tenere banco sui social, e in queste ore a tal proposito è emerso un vecchio tweet alquanto curioso.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'utente Kunal B nell'ormai lontanissimo dicembre 2020 aveva suggerito proprio la coppia David Corenswet e Rachel Brosnahan per i ruoli di Clark Kent e Lois Lane, con poco meno di tre anni d'anticipo rispetto all'annuncio ufficiale. Il tweet fa ovviamente riferimento in generale ad 'un nuovo film di Superman' e non si rivolge specificatamente a Superman: Legacy, che probabilmente non esisteva neppure nei sogni di James Gunn al tempo della pubblicazione originale del post, e si augura un progetto stand-alone per offrire un reboot cinematografico al personaggio, all'epoca ancora diviso tra la rappresentazione di Henry Cavill e un possibile remake.

L'unica parte che la previsione del fan ha sbagliato è il fatto di legare il reboot di Superman all'universo di The Batman di Matt Reeves, ma insomma non si può averla sempre vinta: neanche l'utente Kunal B, infatti, poteva prevedere che Warner Bros Discovery avrebbe creato una nuova saga reboot per il franchise con il DCU di James Gunn e Peter Safran, con questo nuovo universo narrativo che avrà un nuovo Cavaliere Oscuro grazie a Batman: The Brave and the Bold di Andy Muschietti.

Se volete provare ad indovinare chi interpreterà Bruce Wayne nel DCU, a questo punto sapete a chi chiedere...