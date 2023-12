Superman: Legacy, il nuovo fan-poster omaggia la prima apparizione del supereroe DC

Al primo fan poster di Superman: Legacy se ne aggiunge un secondo, pubblicato sul profilo Twitter/X di Nuno Sarnadas. Il post, che trovate in calce a questa notizia, omaggia chiaramente la prima apparizione dell'Uomo d'Acciaio nel numero uno di Action Comics (1938), ma stavolta l'automobile viene sostituita dal Daily Planet Globe.

Un ulteriore riferimento all'Atlante della mitologia greca? Un ironico commento sullo "sforzo" intrapreso da James Gunn e il resto della troupe nel pubblicare il film? Difficile a dirsi; di certo, gli spettatori possono rifarsi gli occhi in attesa del luglio 2025.

Come se non bastasse, l'interprete principale non è ancora stato scelto. "Beh, a volte i nomi degli attori spuntano fuori soltanto perché derivano da agenzie di casting o scoop più o meno azzeccati" ha dichiarato Gunn. "Altre volte sono gli studios o le pubblicità ad annunciarli. Nel caso specifico di Superman_ Legacy, molti attori erano stati selezionati prima degli scioperi SAG-AFTRA: basti pensare a Skyler Gisondo, Sara Sampaio e Maria Gabriela de Faria, i cui contratti risalgono a prima dello sciopero. Sono stati bravi a mantenere il segreto per tutto questo tempo, cosa che, vi assicuro, non è affatto facile"; in definitiva, "a volte i fan hanno delle idee ottime, altre vote... semplicemente orribili".

Al momento sappiamo che la pellicola non racconterà le origini del celebre supereroe DC, bensì i rapporti con gli altri personaggi; inoltre, costituirà il primo capitolo della prima fase dell'universo narrativo, denominata Gods and Monster.

A proposito di "Monster", quali villain dei fumetti appariranno in Superman: Legacy? Purtroppo, Gunn è molto vago al riguardo.