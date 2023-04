Superman Legacy: un fan immagina la locandina del reboot DC di James Gunn

Il nuovo universo DC porterà alla luce anche un nuovo Uomo d’Acciaio nel reboot del franchise, che sarà diretto da James Gunn, Superman: Legacy che, anche a causa dell’alone di mistero di cui è circondato, stuzzica da tempo le fantasie del pubblico. Oggi, una nuova fan art di un artista su Instagram, prova a immaginare il costume dell’eroe.

Mentre si susseguono le voci su chi potrà essere il prossimo protagonista di Superman: Legacy, il film annunciato da Gunn su Clark Kent e sul suo alter ego dotato di mantello continua a essere nei pensieri degli amanti dei fumetti che continuano a mandare messaggi più o meno velati alla produzione per indirizzarne in qualche modo le scelte artistiche e per ricordare l’enorme amore che la fanbase nutre nei confronti di uno dei personaggi più iconici del secolo scorso.

L’artista digitale SPDRMNKYXXXIII ha recentemente pubblicato la sua personale locandina del film di Gunn (che potrete trovare in calce all’articolo) immaginando Superman che troneggia su Metropolis in un costume e in una posa che si rifà alle copertine della miniserie All Star Superman che pare sia una delle fonti d’ispirazione per il film che vedrà l’inizio delle riprese a inizio 2024 per uscire nelle sale cinematografiche, più di un anno dopo, il 10 luglio 2025.

In attesa dell’atteso annuncio riguardante il cast del film, vi lasciamo alle dichiarazioni di James Gunn che spiegano come Superman: Legacy sarà diverso da I Guardiani della Galassia.