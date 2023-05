Superman Legacy: una fan art mostra David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio

Dopo le recenti novità sul cast di Superman Legacy e l'indiscrezione quindi sui possibili nomi dei nuovi personaggi del film di James Gunn, i fan hanno provato a immaginare come apparirebbe uno di loro, ovvero David Corenswet, nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Chissà se sarà davvero lui a ereditare il ruolo di Henry Cavill nell'atteso DC Universe.

Non si sa molto di Superman: Legacy, se non che sarà incentrato su Clark Kent/Superman nei giorni in cui arriva a Metropolis. Si dice che Gunn sia già pronto per il casting del protagonista e un nuovo articolo pubblicato di recente afferma che ci sarebbe già un favorito. L'articolo rivela infatti che David Corenswet è il favorito per il ruolo di Superman e che anche Jacob Elordi e Nicholas Hoult sarebbero in lizza.

Un artista su Instagram che si fa chiamare @Bobby_Art ha quindi creato una fan art che immagina Corenswet nei panni dell'Ultimo Figlio di Krypton e da questa versione non sembra stare affatto male con indosso il costume. Nella fan art, Corenswet indossa il classico costume di Superman con il simbolo originale di Max Fleischer. Anche se non sappiamo con certezza chi sarà il protagonista di Superman: Legacy, è sicuro che l'annuncio in questione arriverà molto presto.

A proposito delle voci sul casting del film, recentemente Gunn aveva scritto su Twitter: "Per tutti coloro che me lo chiedono, non commenterei mai chi sta o non sta facendo un'audizione per un ruolo. Sono solo affari dell'attore e non è qualcosa che renderei pubblico a meno che non lo facciano loro per primi a fatto già avvenuto (come @GlennHowerton o @ZacharyLevi che avevano fatto un'audizione per Star-Lord e a lungo erano stati i favoriti). Per ora, solo una persona è stata scritturata per Superman: Legacy, e non si tratta di nessuno dei personaggi celebri del mondo di Superman".

Gunn ha anche svelato quando inizieranno le riprese di Superman Legacy.

La Warner Bros. ha diffuso la prima sinossi ufficiale di Superman: Legacy quando Gunn ha annunciato che avrebbe diretto personalmente il film: "Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e dell'American way, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera ormai la gentilezza fuori moda".

Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.