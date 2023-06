Superman: Legacy, fan-art: David Corenswet e Rachel Brosnahan sono già Clark e Lois

Questa settimana è diventato ufficiale: David Corenswet sarà Superman e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane per Superman: Legacy e il DCU di James Gunn, e i fan stanno già celebrando sui social.

A questo proposito, vi segnaliamo una prima fan-art che immagina il look di David Corenswet e Rachel Brosnahan nei panni di Clark Kent e Lois Lane: la fan-art, disponibile in calce all'articolo, è firmata dall'artista Clements.ink e vede Superman e Lois abbracciati l'uno all'altra contro lo skyline di Metropolis. Secondo voi quale sarà l'aspetto finale del nuovo Superman e della nuova Lois nell'attesissimo film scritto e diretto da James Gunn? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Ricordiamo che i DC Studios non hanno ancora svelato grandi dettagli in merito a Superman: Legacy, sebbene lo stesso James Gunn abbia più volte confermato che il film non sarà una storia di origini e vedrà Clark Kent interagire in un mondo già pieno zeppo di supereroi: a questo proposito, secondo le indiscrezioni Superman: Legacy introdurrà The Authority, famoso gruppo di supereroi DC che è già stato confermato per un debutto sul grande schermo con un film stand-alone in arrivo nel primo capitolo del DCU, intitolato 'Gods & Monsters'.

Superman: Legacy ha attualmente una data d'uscita fissata per l'11 luglio 2025.