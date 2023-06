Superman: Legacy, finalmente emerso il vero front-runner per il ruolo di Clark Kent?

A qualche giorno dagli ultimi commenti di James Gunn sul casting di Superman: Legacy, in queste ore un gran numero di insider è spuntato sui social per puntare il dito verso l'attore che, a quanto pare, sarebbe emerso come il vero front-runner per il ruolo del nuovo Clark Kent cinematografico.

Secondo le indiscrezioni, la prima scelta di James Gunn per Superman: Legacy sarebbe David Corenswet, che per molti finirà con l'ottenere ufficialmente l'ambitissima parte del famoso supereroe per quello che sarà il primo film del nuovo franchise reboot DCU. Sebbene non sia esattamente uno sconosciuto, a 29 anni David Corenswet è considerato ancora un attore emergente, che in passato è stato in grado di farsi conoscere con apparizioni in House of Cards, The Politician, Hollywood, e We Own This City, col ruolo più in vista arrivato recentemente grazie all'horror Pearl di Ti West, al fianco di Mia Goth.

Naturalmente non si tratta di informazioni ufficiali quindi vi ricordiamo di prenderle con le dovute precauzioni, consapevoli comunque che molto presto il mistero sul casting di Superman: Legacy sarà finalmente svelato: Warner Bros infatti avrà una massiccia presenza al prossimo San Diego Comic-Con 2023, evento che da pochi giorni è rimasto ufficialmente orfano di Marvel, Lucasfilm, Sony, Netflix e tanti altri, e l'industria si aspetta una presentazione in pompa magna del prossimo DCU da parte di James Gunn e Peter Safran.

Ricordiamo che, da fonti ufficiali, sappiamo che gli attori in lizza per i ruoli di Clark Kent e Lois Lane sono Nicholas Hoult, David Corenswet, Tom Brittney, Emma Mackey, Phoebe Dynevor e Rachel Brosnahan, tra gli altri.