Superman: Legacy, Edi Gathegi sfoggia il fisico di Mr. Terrific nelle nuove foto

Mentre ci chiediamo quando vedremo il primo trailer di Superman:Legacy, arrivanonuove foto dell'aspetto di alcuni personaggi direttamente dal set del film di James Gunn.

Si tratta di alcune foto di Ed Gathegi, che interpreta Mr. Terrific, pubblicate sui social media dal personal trainer Paolo Mascitti per mostrare i risultati del regime di allenamento intensivo a cui è stato sottoposto l'attore per ottenere il fisico necessario per il suo ruolo in Superman:Legacy. Gathegi non è stato l'unico ad aver posto una certa enfasi sulla preparazione fisica richiesta per rappresentare sullo schermo i personaggio della DC Comics: anche David Corenswet e Maria Gabriela de Farìa hanno pubblicato foto dei loro allenamenti. Il Mr. Terrific di Gathegi è ispirato alla versione di Michael Holt, creata da John Ostrander e Tom Mandrake. La prima apparizione di Holt nei panni del supereroe risale al 1997, in Spectre (vol.3) #54. Nelle pagine del DC Comics, Holt viene celebrato per la sua genialità e per la sua potenza atletica, due doti che lo rendono uno dei guerrieri di punta del DCU.

Superman:Legacy ci promette un'interpretazione nuova della saga dell'iconico supereroe, con David Corenswet che indosserà i panni di Superman, succedendo a Henry Cavill, e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Nel cast anche Nicholas Hoult che interpreterà il temibile Lex Luthor. Secondo alcune voci, a breve dovrebbe persino arrivare il reveal del costume di Superman.