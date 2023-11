Superman: Legacy, nuovi dettagli sulla trama svelano il villain: si, sarà proprio...

Dopo l'annuncio che uno dei villain di Superman: Legacy sarà Engineer, personaggio che segnerà anche l'esordio di Authority nel DCU, nuovi dettagli sulla trama del film di James Gunn potrebbero aver finalmente svelato il vero cattivo al centro della storia.

Come potete vedere nei post in calce all'articolo, infatti, il famoso scooper ViewerAnon - particolarmente vicino al mondo DC: ricordiamo che in passato anticipò per primo numerosi passaggi di trama di The Batman con Robert Pattinson - ha svelato che il vero villain di Superman: Legacy sarà Brainiac, uno dei più famosi cattivi del mondo DC e acerrimo nemico dell'Uomo d'Acciaio da anni atteso sul grande schermo dai fan della saga.

"Ho sentito alcune cose su SUPERMAN: LEGACY. Mi fido della fonte che me le ha passate ma chiaramente queste info sono sempre vaghe e soggette a cambiamenti. Nel film Superman è all'inizio della sua carriera e non è ancora molto famoso in tutto il mondo, è come una leggenda metropolitana. La sua grande rivelazione pubblica avviene in Medio Oriente, dove i terroristi sono entrati in possesso di tecnologia kryptoniana. Waller e Sam Lane inviano The Authority per indagare: credono che il responsabile di tutto sia Superman. Superman è di recente venuto a conoscenza di quella tecnologia nella Fortezza della Solitudine e spera che sia il pezzo mancante del puzzle per scoprire da dove viene. Ad ogni modo, il grande cattivo dietro tutti gli eventi è Brainiac. Come detto nel primo post, mi fido della fonte ma staremo a vedere. Mi sembrano comunque informazioni molto solide".

La presenza di Brainiac in Superman: Legacy è stata confermata anche dal noto insider Can we get some toast, ma chiaramente per il momento è impossibile verificare questa informazione. In attesa di ulteriori aggiornamenti, scoprite la data d'uscita ufficiale di Superman: Legacy.