Superman: Legacy, nuovi dettagli: 'Clark Kent entrerà in un mondo pieno di supereroi'

Mentre continuano i rumor sul casting di Superman: Legacy, in queste ore sono emersi nuovi dettagli in merito alla trama del film scritto e diretto da James Gunn, o per lo meno riguardo il suo contesto.

Come si legge sulle pagine di The Hollywood Reporter, in un pezzo dedicato proprio allo sviluppo di quello che sarà il primo capitolo cinematografico del nuovo DCU di Warner Bros in uscitane 2025 (il primo in assoluto sarà la serie televisiva animata Creature Commandos, in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Max nel corso del 2024), viene infatti confermato che Superman: Legacy sarà ambientato in un mondo pieno di supereroi: quello di Clark Kent, dunque, sarà il punto di vista 'di ingresso' per lo spettatore in un nuovo universo narrativo già vivo e pulsante, un dettaglio non da poco che di certo contribuirà a differenziare questo nuovo episodio del franchise dell'Uomo d'acciaio da tutti i precedenti.

Il report di The Hollywood Reporter arriva a qualche giorno dalle indiscrezioni sulla presenza di The Authority in Superman: Legacy, col team di supereroi DC che dovrebbe esordire sul grande schermo durante gli eventi del film di James Gunn: del resto, The Authority è uno dei pochi film già annunciati ufficialmente da James Gunn e Peter Safran per la line-up del primo Capitolo del DCU, intitolato "Gods & Monsters", anche se al momento il progetto è privo di un regista, di un cast e di una data d'uscita.

Attendiamo aggiornamenti, che molti pensano arriveranno a luglio durante il panel di Warner Bros al San Diego Comic-Con 2023.