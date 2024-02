Superman: Legacy ha davvero un budget di 364 milioni? Parla James Gunn

Superman: Legacy ha davvero un budget di 364 milioni di dollari? In queste ore, con le riprese di Superman: Legacy pronte a partire, si è diffuso online un rumor sui costi di produzione previsti per il film DCU, commentato direttamente dal regista James Gunn.

Se seguite con costanza anche i nostri speciali dedicati alle curiosità del mondo del cinema saprete di certo che un budget di 364 milioni di dollari farebbe rientrare di diritto Superman: Legacy tra le prime posizioni della classifica dei film più costosi della storia, ma a questo proposito James Gunn, non solo sceneggiatore, produttore e regista del film ma anche direttore creativo della saga DCU e co-presidente dei DC Studios, ha chiaro su Threads: "Assolutamente no. Come diavolo pensano di sapere qual è il nostro budget?"

Effettivamente il budget di Superman: Legacy ad oggi non è stato rivelato in alcun modo, e anche se si può supporre che certamente non sarà un film economico, è difficile immaginare un budget di oltre 360 milioni di dollari per il primo episodio di una saga che dovrà affacciarsi su un mercato già molto popolato, se non intasato, come quello dei supereroi.

Per altre notizie correlate, inoltre, James Gunn ha anche commentato le recenti dichiarazioni del presidente di Warner Bros Discovery David Zaslav riguardo a nuovi annunci in arrivo per il DCU. Un fan ha domandato al regista se questi annunci avverranno in occasione del Comic-Con di San Diego o durante una sorta di live streaming, e Gunn ha scherzato: "Queste sono le nostre uniche due opzioni?".

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati.