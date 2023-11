Superman: Legacy, David Corenswet è già un uomo d'acciaio nella foto in palestra

Dopo le ultime indiscrezioni sulla trama e il vero villain di Superman: Legacy, è arrivata online una nuova foto del protagonista David Corenswet immortalato in palestra al lavoro per forgiare il fisico del prossimo Uomo d'Acciaio.

Con l'inizio delle riprese di Superman: Legacy di James Gunn atteso per gennaio 2024, l'attore ha mostrato ai fan un fugace dietro le quinte al suo allenamento, pubblicato sui social network dal suo personal trailer Paolo Mascitti: la didascalia, col post che potete trovare in calce all'articolo intitolato THE LEGACY, non lascia dubbi sul perché David Corenswet si trovi in palestra.

Ricordiamo che, in base alle ultime indiscrezioni, la trama di Superman: Legacy seguirà un Superman all'inizio della sua carriera e ancora considerato da molti cittadini una leggenda metropolitana: tutto cambia quando il supereroe farà la sua prima 'uscita pubblica ufficiale' in Medio Oriente, dove un gruppo di terroristi è entrato in possesso di una tecnologia kryptoniana che il protagonista vuole usare per scoprire la verità sul mondo da cui proviene. Sempre in base ai rumor il vero villain del film sarà Brainiac, mentre è stata confermata ufficialmente la presenza di Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific e Anthony Carrigan nel ruolo di Rex Mason/Metamorfo, mentre Maria Gabriela de Faria sarà Engineer, uno dei membri di Authority probabilmente destinato a scontrarsi con Superman per conto del governo.

La data d'uscita è fissata per l'11 luglio 2025.