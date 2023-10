Superman: Legacy, David Corenswet è un sosia di Henry Cavill? I fan scatenati sui social

Superman: Legacyvedrà l’ennesimo reboot delle trasposizioni del celebre eroe DC per il nuovo DCU a firma James Gunn e Peter Safran. Mentre il lungometraggio è atteso per il 2025, nuove foto di quello che sarà il protagonista hanno portato i fan a notare la somiglianza tra l’attore e l’ex Superman Henry Cavill.

James Gunn ha da poco svelato il primo artwork ufficiale di Superman: Legacy e, in attesa di poter scoprire di più a proposito del nuovo film sul superuomo di Metropolis, quello che sarà il protagonista dell’adattamento, David Corenswet, è stato paparazzato durante una giornata con gli amici.

Le foto, pubblicate anche sui social media, hanno portato il pubblico a notare quanto l’attore abbia messo massa muscolare, probabilmente proprio per interpretare Clark Kent e il suo alter ego, e a rimarcare ancora una volta la somiglianza tra lui e il protagonista dei film di Zack Snyder.

Nonostante l’altezza differente e una barba molto folta capace di coprirgli, almeno in parte, la faccia, in effetti, la somiglianza pare esserci, così come è evidente l’aumento di peso dell’attore con i più maliziosi che si sono sentiti di consigliargli di non tralasciare l’allenamento delle gambe.

Superman: Legacy sarà il primo film del nuovo DCU e la prima opera del Capitolo Uno: Dei e Mostri.

Sperando di poter scoprire presto qualcosa di concreto rispetto al cinecomic, vi lasciamo alla cronologia del DCU svelata sui social da James Gunn.