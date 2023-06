Superman: Legacy, David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Clark Kent e Lois Lane!

Se ne sono fatti di nomi, per questo Superman: Legacy, ma solo nei giorni scorsi i rumor sono finalmente riusciti ad avvicinarsi almeno in parte alla verità: proprio pochi minuti fa, infatti, sono stati confermati i nomi dei due attori a cui toccherà interpretare Clark Kent e Lois Lane nel film diretto da James Gunn.

Come vi avevamo riportato alcuni giorni fa, infatti, sarà David Corenswet a succedere a Henry Cavill nel ruolo del supereroe venuto da Krypton: visto sul grande schermo in film come Linee Parallele e soprattutto Pearl di Ti West, l'attore classe 1993 è noto ai più soprattutto per la sua partecipazione alla serie The Politician ideata da Ryan Murphy.

Si tratta invece di un vero e proprio pezzo da novanta quello selezionato da James Gunn e Peter Safran per il ruolo di Lois Lane: stiamo parlando di Rachel Bronsahan, che in questi giorni è sulla cresta dell'onda in seguito allo strepitoso successo de La Fantastica Signora Maisel, ritenuta all'unanimità una delle cose migliori saltate fuori dal piccolo schermo nel corso degli ultimi anni.

Un duo davvero niente male, insomma, per un film a cui toccherà far partire con il piede giusto un DC Universe sul quale gravano aspettative decisamente alte: cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di casting, intanto, Bryan Cranston ha definito pigri i fan che si ostinano ad accostarlo a Lex Luthor.