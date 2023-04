Superman: Legacy, David Corenswet è l'iconico eroe in una nuova fan-art!

James Gunn dirigerà Superman: Legacy, ma CHI dirigerà? Di certo non più Henry Cavill.

Tra i candidati più votati per essere il prossimo Superman c'è proprio lui: David Corenswet. Non è un caso, dato che per diversi anni il pubblico ha notato la somiglianza con l'attore che ha interpretato l'eroe per diverso tempo, Henry Cavill. Che David Corenswet sia sulla lista di James Gunn per il casting di Superman?

Effettivamente i due sono molto simili, ma non è detto che sia questa somiglianza a risultare vincente alla fine dei conti. Ad ogni modo, un artista su Instagram (@Youssef_defenshi) ha condiviso una concept art che vede Corenswet nei panni del giovane Clark Kent.

Le immagini sono due: una lo vede alla piena luce del giorno, nella sua tuta blu e rossa che lo contraddistingue. Il volto è talmente nitido da sembrare una vera e propria foto. La seconda foto lo vede invece in penombra e i suoi occhi sono illuminati di rosso, in azione.

Cosa ne pensate di questa fan art? Riuscite ad immaginarvi David Corenswet nei panni di Superman per Superman: Legacy? Non fate i timidi: lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione al riguardo!

Per concludere, vi informiamo che Superman: Legacy ha una data d'uscita: l'11 Luglio 2025.