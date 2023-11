Superman: Legacy, David Corenswet è gigantesco: i fan in delirio per il fisico dell'attore

Mancano alcuni ruoli al cast di Superman: Legacy. Ma sappiamo da molto tempo che il nostro Uomo d’acciaio sarà David Corenswet, e l’attore ha indirettamente risposto ad alcune critiche che aveva ricevuto.

In seguito alla scelta di Corenswet come prossimo Superman, sul web erano sorti molti dubbi in relazione al fisico dell’attore, reputato non proprio adatto per il ruolo di Clark Kent. Ebbene, sono state pubblicate delle foto, che potete trovare in fondo all’articolo, che mostrano la star in forma incredibile. La reazione dei fan non si è fatta attendere, con molti utenti che adesso non vedono l’ora di vedere David Corenswet all’opera nei panni di Superman.

Assieme a Corenswet fanno parte del cast Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, The Engineer sarà interpretato da María Gabriela De Faría, gli alleati dell'Uomo d'acciaio saranno Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific e Anthony Carrigan in quello Rex Mason/Metamorpho, infine Nicholas Hoult sarà il nuovo Lex Luthor. Smentito invece il ruolo di Michael Rooker, dato che James Gunn ha confermato che non sarà il generale Lane. Se siete curiosi e volete approfondire, qui potete leggere 5 teorie e rumour da conoscere su Superman: Legacy.