Superman Legacy, Dave Bautista rifiuta Lex Luthor? 'Ruolo offerto a una star di Guardiani'

Stando alle ultime novità, che seguono gli importanti aggiornamenti sul casting di Superman: Legacy di James Gunn emersi in questi giorni, il ruolo di Lex Luthor sarebbe stato offerto ad una star di Guardiani della Galassia 3 durante il press tour dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe.

Su Twitter, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, il reporter di Deadline Justin Kroll ha precisato: "Una cosa che non è stata menzionata nei rapporti finora riguardo al ruolo di Lex Luthor, le fonti mi dicono che Gunn ha parlato con uno dei suoi Guardiani per la parte. Sembra che probabilmente la cosa non andrà in porto, ma sicuramente ci sono state discussioni al riguardo durante il tour stampa di Guardiani della Galassia Vol. 3." Ma qualche ora dopo Dave Bautista ha negato personalmente di essere stato coinvolto nella cosa, tramite un commento su un video di ComicBook: "No! Nessuna conversazione".

In base alle informazioni trapelate, pare che il Lex Luthor di Superman: Legacy sarà nero come il Lex delle più recenti serie animate dell'Uomo d'Acciaio: questo dettaglio, qualora il report di Kroll fosse giusto ed escludendo la carta Bautista dal tavolo, potrebbe significare che la parte del villain sia stata proposta a Chukwudi Iwuji, già villain di Guardiani della Galassia 3? Al momento non resta che aspettare per scoprirlo, dato che un annuncio definitivo potrebbe essere ormai prossimo. (Tra l'altro, una piccola curiosità, il cast di Guardiani della Galassia 3 include già un Lex Luthor, dato che Michael Rosenbaum, storico Lex della serie tv Smallville, nella saga Marvel interpreta il ruolo di Martinex T'Naga).

