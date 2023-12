Superman: Legacy, tutti i costumi possibili di David Corenswet nella nuova fan-art

Le riprese del film inizieranno a marzo e presto arriveranno le prime foto ufficiali di Superman: Legacy, e nel frattempo un artista ha immaginato e realizzato numerose varianti del possibile costume di David Corenswet.

21Xfour, questo il nome dell’artista, ha pubblicato sul suo profilo X (ex twitter) una serie di fan-art raffiguranti differenti versioni dei costumi di Clark Kent in Superman: Legacy e di un Batman che ha come modello Jensen Ackles, che variano tra tonalità, stemma e forma della tuta. Queste le parole dell’artista:

“ 2 1 C O N C E P T S: Titolo: DCU World's Finest Concept Superman: Attore: David Corenswet. Batman: Attore: Jensen Ackle. Questa serie riguarda la creazione di concept di personaggi, prendendo le idee iniziali e trasformandole in creazioni pienamente realizzate e fantasiose. Ecco la mia visione di questi personaggi iconici nel prossimo DCU. Credo che la reintroduzione dei busti classici aggiungerà un tocco unico a ogni nuova interpretazione. David Corenswet, a mio avviso, sarà un Superman eccezionale, che incarnerà perfettamente l'essenza del personaggio. Per quanto riguarda Batman, Jensen Ackles rimane la mia scelta migliore; sono sicuro che se gli verrà affidato il ruolo, la sua interpretazione sarà a dir poco epica. Non vedo l'ora di scoprire cosa James Gunn ha in serbo per questi due personaggi. Cosa ne pensate di questi look per i Migliori eroi del Mondo?”

Nel frattempo, girano rumour che suggeriscono l’entrata di Pom Klementieff nel cast di Superman: Legacy.