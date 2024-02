Superman Legacy, confermato il ritorno di un famoso personaggio del film di Richard Donner

Dopo le ultime indiscrezioni sulla presenza della Hall of Justice in Superman: Legacy, emergono grosse novità sul cast del primo film del DCU e soprattutto sul ritorno di un famoso personaggio di Superman di Richard Donner.

Come vi abbiamo mostrato in questi giorni, infatti, la produzione del film sta per iniziare dando il via ad una nuova era di film DC guidati da James Gunn e Peter Safran, e la foto di gruppo del cast di Superman: Legacy scattata per inaugurare l'inizio dei lavori e pubblicata sui social ha svelato anche la presenza di Terence Rosemore, attore di Outer Banks che aveva già lavorato con James Gunn nel recente Guardiani della Galassia Vol 3: lo stesso James Gunn, nella didascalia di accompagnamento al suo post, come potete vedere in calce all'articolo ha confermato "Otis" come uno dei personaggi del film, che sarà interpretato appunto da Rosemore.

Otis è apparso per la prima volta nel film Superman di Richard Donner del 1978, ed è uno scagnozzo che lavora per Lex Luthor: il villain è stato successivamente inserito nel canone DC principale, ed è apparso nel fumetto prequel di Superman Returns e in eventi crossover come Forever Evil. Varie versioni di Otis sono apparse altrove in progetti di Superman come Smallville, Young Justice, Supergirl e Superman & Lois. Si tratta anche del secondo personaggio di Superman: Legacy ripreso dal film originale di Richard Donner, dopo la conferma che Sara Sempaio interpreterà Eve Teschmacher.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Per altri contenuti date un'occhiata al logo ufficiale di Superman: Legacy, una citazione a Kingdom Come.