Superman: Legacy, abbiamo la conferma: James Gunn svela l'inizio delle riprese

Dopo aver apparentemente confermato la presenza di Krypto the Super-dog in Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn, nuovo leader dei DC Studios e del DCU insieme a Peter Safran, ha rivelato quando inizieranno le riprese dell'atteso nuovo film della saga dell'Uomo d'Acciaio.

Nel filmato promozionale per l'uscita di Guardiani della Galassia 3 - il suo ultimo film Marvel Studios - pubblicato da Wired e disponibile in calce all'articolo, come potete vedere James Gunn è stato chiamato, insieme al fratello e attore Sean Gunn, a rispondere alle 'domande più richieste dal web'. Una di queste riguardava proprio il nuovo film DC, e James Gunn ha confermato che le riprese di Superman: Legacy inizieranno a gennaio 2024: a quanto pare, dunque, il rumor sull'inizio delle riprese di Superman: Legacy condiviso qualche settimana fa dal portale Heroic Hollywood era più che legittimo, complimenti ragazzi!

Curiosamente quindi il destino di James Gunn continuerà ad intrecciarsi con quello dei Marvel Studios, perché Superman: Legacy non è l'unico attesissimo reboot di una saga di supereroi i cui lavori inizieranno a gennaio prossimo. Recentemente, infatti, è stato confermato che le riprese di Fantastici 4 partiranno proprio in quel mese, a meno che la produzione non dovesse subire ritardi a causa di un prolungamento oltre i sei mesi dello sciopero della WGA attualmente in corso (sebbene gli addetti ai lavori considerino improbabile questa prospettiva).

Superman: Legacy, lo ricordiamo, uscirà l'11 luglio 2025. Fantastici 4 è atteso invece per il 14 febbraio 2025.