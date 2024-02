Superman Legacy, il concept art di Milly Alcock come Supergirl conferma il ruolo nel film?

Il regista di Superman: Legacy e co-CEO dei DC Studios James Gunn ha 'mipiacizzato' la nuova fan art di Davi Alves dedicata a Milly Alcock, recentemente scelta per interpretare la Supergirl del DCU.

Come di certo saprete, in passato il regista ha si è affidato alla suggestiva arte in stile retro del noto artista social per confermare praticamente tutti i membri del cast di Superman: Legacy, il suo nuovo film le cui riprese inizieranno a marzo, e questa nuova 'legittimazione' sembrerebbe confermare definitivamente le indiscrezioni delle ultime settimane secondo cui Milly Alcock farà il suo esordio come Supergirl durante gli eventi di Superman: Legacy, una possibilità già anticipata dai magazine The Hollywood Reporter, Variety e Deadline al momento dell'annuncio del casting della giovane star di House of the Dragon nei panni della celebre supereroina di Krypton.

Non è chiaro quanto sarà esteso il ruolo di Milly Alcock, se sarà limitato ad un semplice cameo o se sarà più corposo, tuttavia vale la pena notare che la trama di Supergirl: Woman of Tomorrow anticipa un film ambientato lontano dalla Terra e con un setting da space-opera simile a quello della saga di Guardiani della Galassia di James Gunn, il che lascia intendere che dopo l'apparizione in Superman: Legacy la supereroina lascerà il pianeta per la sua avventura stand-alone.

Ricordiamo che Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025.