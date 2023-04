Superman: Legacy, un Clark Kent più giovane del previsto e Lex Luthor come villain?

Superman: Legacy sarà diverso da Guardiani della Galassia, come annunciato dallo stesso James Gunn, ma in attesa di capire quanto vi segnaliamo le ultime indiscrezioni che hanno preso a circolare in queste ore sul primo, attesissimo film del reboot del DCU.

Dopo i primi rumor sul prossimo film di Justice League, infatti, il famoso insider e scooper Jeff Sneider ha anticipato, nell'ultimo episodio del famoso podcast The Hot Mic, che il nuovo Clark Kent avrà un'età compresa tra 22 e 26 anni (nella storia, non in fatto di casting) e che, ma non è una vera e propria sorpresa, nel film appariranno anche Lois Lane e Jimmy Olsen. Inoltre, Sneider ha riferito che il villain principale sarà Lex Luthor, leggendaria nemesi dell'Uomo d'Acciaio.

Infine, andando oltre Superman: Legacy e facendo riferimento all'interno reboot del DCU, l'insider rivela anche che James Gunn e il collega co-ceo dei DC Studios Peter Safran stanno sviluppando ben 25 progetti DC non annunciati, anche se questo chiaramente non significa che tutti e venticinque questi misteriosi progetti saranno portati avanti e svelati ufficialmente. Da segnalare, in chiusura, che James Gunn, solitamente attentissimo a stroncare sul nascere ogni falsa indiscrezione, non si è ancora pronunciato né sui rumor riguardanti Justice League né sulle informazioni diramate da Jeff Sneider.

Superman: Legacy uscirà nei cinema l'11 luglio 2025.