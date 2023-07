Superman: Legacy, chi sarà il villain del film di James Gunn?

Superman: Legacy sta lentamente mostrando le carte che saprà mettere sul tavolo nel momento in cui darà il via nelle sale al nuovo DCU pensato dal duo James Gunn - Peter Safran. Svelati gli attori protagonisti, rimane ancora l’incertezza a proposito di chi sarà il villain principale. Analizziamo le varie ipotesi snocciolando qualche nome papabile.

Dopo aver letto le parole di James Gunn a proposito del fatto che i personaggi di Superman: Legacy serviranno non sono inseriti soltanto per creare nuovi film DCU, è venuto il momento di cercare di capire chi sarà il grande cattivo del nuovo film sull’Uomo d’Acciaio.

Data l’attesa per il nuovo film del regista della trilogia dei Guardiani della Galassia, sulla rete si sono fatti diversi nomi di villain storici che potrebbero essere rappresentati in questo nuovo inizio cinematografico dell’eroe che si traveste in Clark Kent.

Naturalmente, il primo nome che viene in mente quando si parla di nemici di Superman non può essere che quello di Lex Luthor, vera nemesi dell’eroe proveniente da Krypton e cattivo cinematografico eccezionale per caratteristiche e attitudine. Secondo alcuni rumor potrebbe anche essere presente nel primo capitolo del DCU senza rappresentare ancora una minaccia per l’eroe, ma introducendosi per eventuali sequel.

Quindi, tra i favoriti degli amanti dell’universo DC non possiamo non provare a immaginare il Superman di James Gunn con Lobo come antagonista principale. Le caratteristiche del personaggio mal si intonerebbero con un rating PG-13 ma, le indiscrezioni che vorrebbero Jason Momoa abbandonare Aquaman per entrare nel ruolo di Lobo nel nuovo universo DC alimentano le possibilità e il desiderio di vederlo anche contro Superman nell’esordio del DCU.

Tra i nomi smentiti, o quasi, da James Gunn c’è quello del team di villain The Authority, di cui si era parlato moltissimo in proposito sulla rete ma che pare, a meno di considerare l’annuncio del filmmaker come un grande depistaggio, non si confronterà ancora con Clark Kent.

Ultimo nome che vogliamo fare come plausibile e che ci piacerebbe vedere sin da subito in questa nuova versione dei cinecomic della casa di Batman è quello di Brainiac: acerrimo nemico di Superman e villain di uno dei fumetti che avrebbero ispirato il nuovo film, Brainiac potrebbe essere il collegamento perfetto per unire la vita di un giovane Superman con il suo futuro da eroe, connettendo le battaglie su Krypton a quelle terrestri e dando modo alla sceneggiatura di raccontare le origini di uno dei supereroi più famosi di tutti i tempi.

In attesa di capire se qualcuna di queste indiscrezioni avrà senso e curiosi di capire chi sarà, effettivamente, il villain del film di Gunn, vi lasciamo alla notizia che anche Metamorpho sarà presente in Superman: Legacy.