Superman: Legacy, chi è Rachel Brosnahan? Tutto sulla nuova Lois Lane del DCU

Chi è Rachel Brosnahan? Il regista e sceneggiatore James Gunn ha scelto il cast di Superman: Legacy, scopriamo insieme la carriera e la storia del nuovo volto cinematografico di Lois Lane per il nuovo franchise DCU di Warner Bros Discovery.

Nata nel 1990 a Milwaukee, Wisconsin, Rachel Brosnahan ha esordito col suo primo ruolo mentre era ancora al liceo, nel 2009 per Il mai nato di David S. Goyer, prodotto da Michael Bay. Mentre studiava alla Tisch School of the Arts della New York University, ha anche interpretato piccoli ruoli in episodi di alcuni dei più popolari spettacoli dell'epoca come Gossip Girl, Grey's Anatomy e The Good Wife.

La fama inizia ad arrivare nel 2013, quando ottenne un ruolo nella serie acclamata dalla critica House of Cards di Netflix, nella quale ha interpretato Rachel Posner, un ruolo pensato solo per alcuni episodi ma successivamente ampliato grazie alla buona impressione che Rachel Brosnahan lasciò sugli showrunner. Il ruolo divenne da guest a ricorrente e portò la giovane attrice ad una nomination per un Primetime Emmy Award come miglior attrice guest in una serie drammatica. Nel 2016 ha ottenuto un ruolo nella serie di Woody Allen Crisis in Six Scenes, oltre a recitare sul palco interpretando Desdemona nell'Otello di Shakespeare al fianco di David Oyelowo e Daniel Craig. È stato solo nel 2017, tuttavia, che Rachel Brosnahan è davvero salita alla ribalta, assumendo il ruolo principale della casalinga ebrea trasformata in cabarettista Midge Maisel nell'applauditissima serie The Marvelous Mrs. Maisel di Prime Video, un ruolo che le è valso infiniti elogi e riconoscimenti, tra cui un Primetime Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie comica, due Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e due Critics' Choice Television Awards.

La serie è appena terminata con la sua ultima stagione nelle scorse settimane, ma durante la sua corsa l'attrice ha interpretato anche una serie di altri progetti, apparendo ad esempio al fianco di Benedict Cumberbatch nel film del 2020 The Courier, nel western di Walter Hill Dead for a Dollar nel 2022, oltre ad essere tornata sul palcoscenico nel 2023 accanto ad Oscar Isaac nella commedia The Sign in Sidney Brustein's Window.

