Superman: Legacy, chi sarà Lex Luthor? Una fan-art scommette su questi 3 attori

Proseguono i lavori per quanto concerne il primo film del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, Superman: Legacy. Dopo aver scelto gli interpreti protagonisti, David Corenswet e Rachel Brosnahan, nei panni di Clark Kent e Lois Lane, ora l'attenzione si è spostata su Lex Luthor. Nel frattempo un'artista sul web ha fatto qualche prova.

Sul proprio account Instagram ha pubblicato alcuni look ipotetici che mostrano Lex Luthor interpretato dai tre papabili attori in lizza per la parte: Nicholas Hoult e i fratelli Alexander e Bill Skarsgård all'interno di una finta cover di TIME sulla 'Persona dell'anno'.



In attesa di scoprire quale attore verrà scelto per interpretare la nemesi di Superman, DC Studios ha reso noti alcuni dettagli della trama di Superman: Legacy, che racconterà la storia di Superman impegnato a riconciliare con la sua origine kryptoniana e l'educazione umana ricevuta con il nome di Clark Kent a Smallville, Kansas. Superman è 'l'incarnazione della verità, della giustizia e dell'American way, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata'.



Oltre a Corenswet e Brosnahan sono stati scelti anche Nathan Fillion nel ruolo di Lanterna Verde, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl ed Edi Gathegi nei panni di Mr. Terrific, con Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho. James Gunn sarà alla regia.



Il regista di Guardiani della Galassia ha recentemente risposto alle critiche sui troppi personaggi presenti in Superman: Legacy.