Superman: Legacy, chi è David Corenswet? Tutto sul nuovo Clark Kent del DCU

Chi è David Corenswet? James Gunn ha scelto il cast di Superman: Legacy, scopriamo la carriera e la storia del nuovo volto cinematografico di Clark Kent per il nuovo franchise DCU di Warner Bros Discovery.

David Corenswet, nativo di Filadelfia, ha iniziato la sua carriera di attore a teatro da bambino. Nel passaggio dal palcoscenico allo schermo, ha ampliato il suo spettro d'azione nel mondo dell'intrattenimento dedicandosi anche all'attività di sceneggiatore, producendo, scrivendo e recitando nella serie comica di sketch Moe & Jerryweather. Dopo essere apparso come ospite nei film polizieschi della CBS Elementary e Instinct, ha ottenuto il ruolo di Reed nel penultimo episodio del thriller politico di Netflix House of Cards.

Successivamente, Corenswet è tornato su Netflix per ruoli ricorrenti nelle serie di Ryan Murphy The Politician e Hollywood, oltre ad aver ottenuto anche una parte di supporto nella commedia romantica Look Both Ways. Nel 2022, si è dedicato a ruoli più drammatici, interpretando il Protezionista nell'acclamato film horror Pearl, il prequel del cult X diretto da Ti West con protagonista Mia Goth. Inoltre, è anche apparso nel ruolo di David MacDougall in quattro episodi dell'acclamata miniserie di HBO We Own This City, al fianco di Jon Bernthal.

