Superman Legacy, chi sarà l'attore di Kal El? I possibili candidati

All'annuncio che Henry Cavill non tornerà a interpretare il protagonista di Superman: Legacy (film DC in uscita l'11 luglio 2025), molti fan hanno parlato di ingiustizia, nonostante "Cavill non è mai stato licenziato dal prossimo Superman", secondo James Gunn. Ora resta da chiedersi quale attore prenderà il suo posto.

Tra i candidati più probabili, rientra innanzitutto David Corenswet (già interprete di Jon Kent, figlio di Superman), ma anche Nicholas Hoult, il quale, oltre ad aver partecipato al recente The Menu, compariva nei panni di Hank McCoy/La Bestia nella serie degli X-Men. Va inoltre menzionato Michael B- Jordan, che interpreterà il Kryptoniano Val-Zod nella serie HBO in prossima uscita.

Più estranei al mondo dei supereroi sono Austin Butler (Elvis nell'omonimo film di Baz Luhrmann) e soprattutto Jacob Elordi, interprete di Charlie in Acque profonde, Noah Flynn in The Kissing Booth e Nate Jacobs in Euphoria – a quanto pare, Elordi è già diventato Clark Kent di Superman in una fanart. Ma parlando di serie TV non possiamo non menzionare anche Joseph Quinn, il celebre Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things.

Infine, un candidato probabile è rappresentato da Eli Gorè, il ventottenne canadese che sta lavorando al momento in Inverso - The Peripheral. Nulla vieta che Superman abbia la pelle nera, e l'esempio di Gorè dimostra come il supereroe DC, vista la sua natura kryptoniana, è impersonabile da attori capaci di alterarne l'immagine collettiva più standardizzata. Tuttavia, la Warner Bros. sta ancora sviluppando un film separato denominato Black Superman, perciò non è chiaro se l'attore prediligerà quest'ultimo o il nuovo capitolo della saga DCU; inoltre, ricordiamo Superman di Terra-Due, un progetto mai realizzato i cui fumetti hanno come protagonista un personaggio storicamente nero che prende il nome di Kal-L (di poco differente rispetto a Kal-El, la versione più conosciuta).