Superman: Legacy, il cast completo del film DC inclusa la nuova Supergirl

Quale sarà il cast di Superman: Legacy? Dopo le novità arrivate su Supergirl: Woman of Tomorrow, aggiorniamo l'elenco completo del prossimo film del regista James Gunn, che sarà anche il primo lungometraggio della nuova saga cinematografica DCU.

Il cast di Superman: Legacy è composto dai seguenti attori:

David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman

nei panni di Clark Kent/Superman Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane

nei panni di Lois Lane Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen

nei panni di Jimmy Olsen Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor

nei panni di Lex Luthor Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher, assistente personale e amante di Lex Luthor

nei panni di Eve Teschmacher, assistente personale e amante di Lex Luthor María Gabriela de Faría nei panni di Angela Spica/The Engineer, una supereroina che nei fumetti DC fa parte del team The Authority (James Gunn e i DC Studios hanno già annunciato un film stand-alone su The Authority)

nei panni di Angela Spica/The Engineer, una supereroina che nei fumetti DC fa parte del team The Authority (James Gunn e i DC Studios hanno già annunciato un film stand-alone su The Authority) Isabela Merced nei panni di Kendra Saunders/Hawkgirl

nei panni di Kendra Saunders/Hawkgirl Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, una delle tante Lanterne Verdi del mondo DC

nei panni di Guy Gardner, una delle tante Lanterne Verdi del mondo DC Edi Gathegi nei panni di Michael Holt/Mr. Terrific

nei panni di Michael Holt/Mr. Terrific Anthony Carrigan nei panni di Rex Mason/Metamorpho

nei panni di Rex Mason/Metamorpho Milly Alcock nei panni di Supergirl/Kara Zor-el

Stando a quanto riportato, Milly Alcock esordirà nei panni di Supergirl nel DCU proprio durante gli eventi di Superman: Legacy, prima di assumere il ruolo di protagonista del film spin-off Supergirl: Woman of Tomorrow, motivo per il quale il casting del personaggio si è reso necessario a stretto giro per James Gunn, con le riprese di Legacy che inizieranno a marzo. Secondo le ultime novità, le riprese di Supergirl partiranno il prossimo autunno, con il film che potrebbe diventare il secondo capitolo cinematografico del DCU grazie ad un'uscita prevista per la prima parte del 2026.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025 e, come confermato da James Gunn in persona, neanche una scena del film sarà dedicata alla storia di origini di Kal-el.