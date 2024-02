Superman: Legacy cambia titolo, James Gunn svela il costume sui social

Come promesso dal noto insider My time to shine hello, che si dimostra ancora una volta tra i più affidabili del settore, in questi minuti James Gunn ha svelato la prima immagine di Superman: Legacy, aggiungendoci però anche un'altra sorpresa.

Come si legge nel post disponibile in calce all'articolo - nel quale si vede la S di Superman ispirata a Kingdom Come che aveva preso a circolare nei giorni scorsi - il regista ha infatti svelato che il primo film della saga DCU ha ufficialmente cambiato nome, passando da Superman: Legacy ad un semplice Superman.

"Sono felicissimo di annunciare l’inizio delle riprese principali di SUPERMAN oggi, 29 febbraio, che per un'assurda coincidenza (una coincidenza non pianificata, ve lo assicuro) corrisponde anche al compleanno di Superman. Quando ho finito la prima bozza della sceneggiatura, avevo intitolato il film Superman: Legacy. Quando ho concluso la bozza finale, però, era chiaro che il titolo doveva essere SUPERMAN. Il film uscirà a luglio 2025."

Ricordiamo che Superman: Legacy, anzi SUPERMAN, sarà il primo lungometraggio del nuovo DCU, il franchise dei DC Studios che sostituirà definitivamente il vecchio DCEU dei DC Films e che inizierà quest'anno con la serie televisiva animata Creature Commandos. Il nuovo Superman è interpretato da David Corenswet, con un cast all-star che include anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor.

