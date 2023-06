Superman: Legacy, per Bryan Cranston i fantacast su di lui come Lex Luthor sono 'Pigri'

Superman: Legacy è certamente uno dei cinecomics più attesi del momento, in quanto si tratta della nuova versione del personaggio che darà inizio ufficialmente all'inedito universo DC gestito da James Gunn e Peter Safran. Nell'attesa, sul web si stanno scatenando i fanta casting.

Infatti, nell'attesa che la pellicola diretta sempre da James Gunn veda la luce, su internet sono in molti a lasciarsi andare all'immaginazione scegliendo gli attori perfetti per i loro personaggi preferiti, come successo con la fan art di Jensen Ackels nei panni di Batman in The Brave and The Bold.

Tra i tanti ecco spuntare anche il nome di Bryan Cranston, che è sempre stato apprezzato dai fan Dc, dato che hanno sempre voluto interpretasse molti ruoli, tra cui James Gordon ed ora anche Lex Luthor in Superman: Legacy.

Tuttavia, la star ritiene da sempre queste scelte che lo vedono impersonare tali personaggi come "Pigre", in quanto troppe persone si concentrano solo sulla sua calvizie per assegnarlo ad un ruolo.

Parlando con Josh Horowitz, ha affermato che vorrebbe che il pubblico prendesse scelte più consapevoli sotto questo aspetto.

"Ho interpretato Gordon nella serie animata di Batman" ha detto l'attore al podcast Happy Sad Confused.

"Ed è stato divertente, ma credo che ci vorrebbe un sito tipo 'Lazycasting.com', quando mi sono visto in una fan art ero tipo 'ma cos'è?' poi vedo la testa calva e 'ah! è Lex Luthor', credo si debbano prendere scelte più consapevoli su questo".

Sembra quindi che Bryan Cranston non sia molto felice di come i fan lo vedrebbero all'interno dell'universo DC. Tuttavia, per scoprire come andranno veramente le cose dobbiamo aspettare l'uscita del film.

Nel frattempo sembra che sia stato scelto chi sarà Clark Kent in Superman: Legacy. Tra l'altro, sapevate cosa ne pensa James Gunn della IA nel film?