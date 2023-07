Superman: Legacy, una bellissima fan art ci anticipa Isabela Merced come Hawkgirl

Superman: Legacy ha già svelato alcuni dei protagonisti del nuovo DCU voluto da James Gunn scatenando la curiosità dei fan degli eroi della casa di Batman. Un artista digitale ha già immaginato su Instagram Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, personaggio che interpreterà nel primo lungometraggio di Gods & Monsters.

Mentre continuiamo a chiederci chi sarà il villain di Superman: Legacy, abbiamo già idee più a proposito di altri personaggi presenti nel film di Gunn con i vari annunci fatti negli ultimi giorni e che hanno anticipato la presenza, tra gli altri, di Metamorpho, Mr. Terrific, Lanterna Verde e Hawkgirl.

Proprio su quest’ultima si è concentrato l’utente del social di Meta Youssef_defenshi, che ha realizzato una fan art che trasporta Isabela Merced nei panni dell’eroina al suo debutto assoluto in un live-action.

Non è ancora chiaro quale versione di Hawkgirl sarà presente nel film di James Gunn e la fan art ha voluto riproporre quella che probabilmente è l’incarnazione più famosa per i fan dei fumetti, quella della Silver Age, Shayera Hol.

Ancora non è chiaro quanti eroi saranno presenti in Superman: Legacy e quale ruolo sarà loro riservato nel futuro del nuovo DC Universe, ma, visto l’ottimo lavoro fatto da James Gunn con la trilogia dei Guardiani della Galassia, non possiamo fare altro che attendere fiduciosi, consapevoli, che come ci ha già ricordato il filmmaker, per lui la storia venga prima di tutto il resto.

E a proposito delle parole del regista, vi lasciamo alle dichiarazioni di James Gunn che assicura che Superman: Legacy arriverà tra due anni esatti.