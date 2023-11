Superman Legacy e Batman The Brave & The Bold, novità dal DCU dopo la fine dello sciopero

Ora che lo sciopero SAG-AFTRA è terminato, l'atteso rilancio di Warner Bros Discovery per l'universo DC, il DCU di James Gunn, può finalmente ingranare la quinta.

Nelle ore successive all'annuncio di SAG-AFTRA, infatti, sono immediatamente emersi nuovi aggiornamenti su Superman: Legacy e Batman: The Brave and the Bold, ovvero i primi film per il grande schermo pensati per rilanciare l'universo cinematografico DC: un nuovo rapporto di Deadline analizza i film in arrivo che dovranno riprendere o iniziare la produzione nei prossimi mesi e i possibili conflitti di programmazione che potrebbero sorgere, e stando a quanto riportato Superman: Legacy è stato in pre-produzione durante tutto lo sciopero (informazione che James Gunn, che sta scrivendo e dirigendo il film, ha confermato in precedenza tramite i suoi canali social media) e ora punta ad iniziare le riprese nel marzo del 2024, in vista della data d'uscita fissata ancora all'11 luglio 2025.

Nel frattempo Batman: The Brave & The Bold, un nuovo film di Batman ambientato nell'universo DCU e quindi totalmente slegato dalla saga di The Batman di Matt Reeves e Robert Pattinson, e che per forza di cose introdurrà un altro attore nel ruolo di Bruce Wayne, stando a Deadline sarebbe ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo, con il regista Andy Muschietti che è stato scelto da James Gunn mentre era ancora a lavoro sulla serie TV Welcome to Derry, prequel della saga horror di It tratta da Stephen King che lo stesso Muschietti ha portato con grande successo al cinema.

Va notato comunque che Batman: The Brave & The Bold non ha mai avuto una data d'uscita finora, dunque è logico che il film sia ancora parecchio indietro rispetto a Superman: Legacy, che invece sarà il film inaugurale del DCU. Inoltre, Warner e DC Studios hanno in programma di far uscire The Batman: Parte 2 il 3 ottobre 2025, quindi per forza di cose il Batman del DCU dovrà aspettare almeno il 2026 per debuttare sul grande schermo.

