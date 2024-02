Superman: Legacy, Bassem Youssef crede di aver perso il ruolo per i commenti pro-Palestina

Attualmente, il nuovo DCU firmato James Gunn è un vero e proprio cantiere aperto e se Rachel Brosnahan ha promesso novità sulla produzione di Superman: Legacy, ecco che cominciano a circolare alcune voci in merito al casting della pellicola.

Secondo indiscrezioni fatte circolare in rete da Deadline, la partecipazione dell'attore e comico egiziano Bassem Youssef nel prossimo lungometraggio sull'Uomo d'Acciaio è stata annullata per via di alcuni commenti di natura politica a sostegno della causa palestinese nel contesto bellico che da mesi imperversa in Medio Oriente.

In realtà, sembra che Youssef avesse sostenuto un'audizione per il ruolo di Rumaan Jarjadi prima ancora dell'inizio dello sciopero SAG-AFTRA ma che il suo personaggio fosse stato tagliato dalla sceneggiatura definitiva già mesi prima delle sue dichiarazioni, datate 17 ottobre 2023: “Hanno detto che Israele è l’unica forza militare al mondo che avverte i civili prima di bombardarli. Ma certo! Con questa logica, se le truppe russe cominciassero ad avvertire gli ucraini prima di bombardare le loro case, a noi andrebbe bene Putin, giusto?”

A quanto pare, tuttavia, l'interprete è convinto che la sua presa di posizione abbia influito sulla mancata scelta in fase di casting: "Sono stato scelto per il film e poi mi hanno detto: ‘Abbiamo cambiato la sceneggiatura’. Voglio sapere, vorrei credere che sia vero”.

Non nasconde, di certo, un pizzico di delusione e rancore: "Ero un po' amareggiato, mi dicevo 'Oh, al diavolo la DC, al diavolo la Warner Bros.' Ma poi capisco, capisco il carico emotivo che hanno quelle persone. Voglio dire, quelle persone hanno un legame con Israele”.

Intanto, sono arrivate le smentite ufficiali da parte di James Gunn, il quale ribadisce quanto tutto ciò sia legato esclusivamente a determinate scelte di scrittura che hanno portato all'eliminazione di Rumaan Jarjadi dal soggetto della pellicola.

Dunque, mistero risolto... forse. In attesa di ulteriori colpi di scena in merito a questa controversa situazione, aggrappiamoci ai veri punti fermi: ecco quali supereroi appariranno in Superman: Legacy.