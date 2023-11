Superman: Legacy, tutti gli attori del cast al completo: chi manca all'appello?

Negli ultimi giorni ci sono state tantissime novità da parte di Superman: Legacy, prossimo film scritto e diretto da James Gunn che a luglio 2025 segnerà il debutto cinematografico del nuovo DCU e il cui cast è finalmente completo.

In vista dell'inizio delle riprese previsto per gennaio 2024, infatti, grazie agli annunci di Nicholas Hoult come Lex Luthor e Skyler Gisondo come Jimmy Olsen, oggi il cast di Superman: Legacy è sostanzialmente completo, ad eccezione di qualche personaggio secondario. Ma chi fa parte del film e chi manca all'appello?

Oltre ai due nomi citati sopra, il cast di Superman: Legacy è guidato da David Corenswet nei panni di Clark Kent, che sarà affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane. Oltre ai due protagonisti, uno dei villain sarà The Engineer, interpretato dalla nuova arrivata María Gabriela De Faría (si tratta di un personaggio che nei fumetti è legato a The Authority, uno dei film della line-up del DCU) mentre gli alleati dell'Uomo d'acciaio saranno Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific e Anthony Carrigan in quello Rex Mason/Metamorpho. In queste ore è stato anche confermato che Sara Sampaio sarà Eve Teschmacher, la segretaria e amante di Lex Luthor, mentre dopo la smentita di James Gunn sul generale Lane per adesso il ruolo di Michael Rooker rimane un mistero.

Tra i personaggi che molto probabilmente appariranno nel film ma che ancora non hanno un casting vanno citati Jonathan e Marta Kent, i genitori adottivi di Clark Kent, e Perry White, il mitico direttore del giornale di Metropolis Perry White. Non è dato sapere se la storia immaginata da James Gunn prevede anche Jor-El, il padre biologico di Superman, mentre le indiscrezioni hanno parlato di Brainiac come villain principale di Superman: Legacy, sebbene un attore per il ruolo non sia ancora stato svelato. Infine, sempre secondo i rumor nel film potrebbe apparire Jason Momoa in un cameo nei panni di Lobo, il personaggio che l'attore dovrebbe interpretare nel DCU dopo aver detto addio ad Aquaman del DCEU.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, rimanete sui canali di Everyeye.