Superman: Legacy in arrivo tra due anni esatti: parola di James Gunn!

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025: è questo l'annuncio di James Gunn che fissa una data ufficiale di uscita per il suo primo film da regista dopo aver preso le redini dei DC Studios. Superman: Legacy, attesissimo dai fan DC, rappresenterà il riavvio del DCU con una nuova versione dell'Uomo D'Acciaio.

Le parole di James Gunn su Instagram accompagnano un'illustrazione retrò di Superman: "Superman: Legacy uscirà tra due anni a partire da oggi - scrive il co-presidente dei DC Studios -. A molti di voi può sembrare lontano, ma per me è vicino! Abbiamo molto da fare. Non ero così entusiasta di un progetto da tempo e anche per il cast che stiamo costruendo".

A dare il volto a Clark Kent sarà David Corenswet, fresco di casting dopo mesi di attesa sul destino del nuovo Superman, mentre a interpretare Lois Lane sarà "fantastica signora" Rachel Brosnahan. Man mano il progetto di Gunn prende forma e ogni dettaglio è oro: dopo la conferma che Superman: Legacy non racconterà l'infanzia dell'Uomo d'Acciaio, la data d'uscita del film con il Superman di Corenswet sembrerebbe fare strada a tante altre novità su Superman: Legacy.

Ma soprattutto, contro quali villain si scontrerà l'Uomo d'Acciaio? Gunn ha smontato le ultime indiscrezioni su Superman:Legacy, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dai canali ufficiali.