Superman: Legacy, arrivano i primi casting call ufficiali del film!

Dopo mesi di attesa sembra che i casting call per Clark Kent e Lois Lane siano sempre più vicini. Warner Bros e DC sembrano essere sempre più prossimi alla scelta degli attori che interpreteranno i due personaggi iniziando una serie di provini "faccia a faccia" dopo una lunga selezione video.

Mentre James Gunn aveva smentito diversi nomi per Superman e Lois, pare che i primi provini di persona si stiano svolgendo proprio in questo periodo per restringere la cerchia di attori e attrici che potrebbero interpretare i personaggi. Gli addetti ai lavori hanno affermato che gli interpreti presi in considerazione non sono pochi e potrebbe trasformarsi in un processo di selezione più lungo di quanto originariamente si era prospettato.

Sono trapelati anche i primi nomi che potrebbero essere coinvolti in questi incontri preparatori con i capi della DC. Il primo, che sta già girando da diverso tempo, sarebbe Nicholas Hoult seguito da David Corenswet e Tom Brittney per il ruolo di Superman. Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor sarebbero invece i nomi in prima linea per interpretare Lois Lane. La Warner Bros non ha ancora commentato queste indiscrezioni che potrebbero segnare o meno il destino della pellicola.

James Gunn ha smentito tantissimi rumor di Superman: Legacy parlando con termini molto forti riguardo le indiscrezioni circolate. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!