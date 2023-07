Superman: Legacy, Anthony Carrigan di Barry sarà il Metamorpho del film!

Il DC Universe targato James Gunn/Peter Safran sta prendendo sembianze via via più definite: a fare da apripista è stato ovviamente Superman: Legacy, che proprio in queste ore sta continuando a definire il roster di attori che caratterizzerà il franchise, dai suoi protagonisti principali agli eroi meno conosciuti.

Dopo aver annunciato in giornata anche Lanterna Verde e altri protagonisti del film che ci presenterà il nuovo Superman del franchise, James Gunn ha infatti ufficializzato poco fa l'ingresso nel cast di Anthony Carrigan, al quale spetterà il compito di dar volto al personaggio che abbiamo citato in apertura di questa news.

Membro fondatore degli Outsiders (ma passato anche per la Justice League), Metamorpho possiede la capacità di trasformarsi in qualsiasi elemento presente nel corpo umano e in qualunque combinazione degli stessi, riuscendo quindi a ingigantirsi o allungarsi a piacimento, ma anche a cambiare il prorpio stato fisico, a generare esplosioni e a dar vita a reazioni chimiche di vario genere.

Per quanto riguarda Anthony Carrigan, l'attore non è nuovo all'universo DC, avendo già preso parte a serie come The Flash e Gotham: più di recente, però, l'abbiamo visto nell'acclamatissima serie Barry. Cosa ne dite? Vi sembra la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Sempre James Gunn, intanto, ci ha ricordato l'arrivo di Superman: Legacy tra due anni esatti.