Superman: Legacy, finalmente un aggiornamento da James Gunn: 'C'è una lista di attori'

Il co-ceo dei nuovo DC Studios, lo sceneggiatore e regista James Gunn, ha smentito l'ennesimo rumor sull'imminente ritorno dell'Uomo d'Acciaio sul grande schermo, Superman: Legacy, fornendo al contempo un prezioso aggiornamento sul progetto DC Universe.

Il rumor in questione, pubblicato in lingua spagnola, rivelava l'esistenza di un recente avviso di casting inviato alle agenzie di talent riguardante Superman: Legacy per i provini relativi ai personaggi principali, ovvero Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen. Il post specificava anche che i candidati avrebbero dovuto avere un'età compresa tra i 20-25 anni. Tuttavia, appena individuato il post, James Gunn ha prontamente smentito: "Non è vero. Non abbiamo iniziato a fare casting ma abbiamo iniziato a fare delle liste, e comunque non si limitano ai ventenni".

Prima di questo report, James Gunn ha smentito molte indiscrezioni simili, che annunciavano che attori di età compresa tra i 20 e i 30 anni erano stati chiamati per un provino per il ruolo dell'Ultimo figlio di Krypton: per l'autore, invece, Superman Legacy non ha ancora un direttore del casting, figura ovviamente fondamentale per il processo di selezione degli attori di un film. Il nuovo aggiornamento del regista comunque fa ben sperare: i fan scopriranno l'identità del nuovo Clark Kent entro la prossima estate? Del resto Superman: Legacy ha una data d'uscita fissata per l'11 luglio 2025, e presto o tardi la produzione dovrà mettersi all'opera.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti. Per altre letture, leggete la benedizione di Kevin Smith a James Gunn per Superman Legacy.