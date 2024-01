Superman: Legacy, nuovi aggiornamenti da James Gunn: a che punto è il film?

Dopo aver anticipato quando uscirà la prima foto di Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn ha iniziato il 2024 condividendo con i suoi follower nuovi aggiornamenti sullo stato della pre-produzione del primo film del DCU.

"I lavori stanno andando a gonfie vele", si legge in uno dei commenti che James Gunn ha lasciato sul social network Thread nel rispondere ad uno dei suoi tanti follower. "I set in costruzione, i costumi sono finiti, gli attori stanno studiando i loro ruoli, le protesi e i modelli VFX sono in fase di realizzazione, e pure i voli per le location sono prenotati. Eccoci qua."

Ricordiamo che le riprese di Superman: Legacy inizieranno a marzo, col film che vedrà David Corenswet nei panni del protagonista, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Sara Sampaio ha firmato per interpretare Eve Teschmacher, l'assistente/amante di Lex, e Skyler Gisondo è stato scelto per il ruolo di Jimmy Olsen, mentre María Gabriela de Faría sarà Angela Spica/The Engineer di The Authority, un famoso team di supereroi DC che avrà un film stand-alone nel Capitolo 1 del DCU. A questo proposito tanti i nuovi supereroi che esordiranno sullo schermo, con Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho, mentre i rumor parlano anche della nuova Supergirl e di Jason Momoa come Lobo.

La data d'uscita di Superman: Legacy è fissata all'11 luglio 2025.