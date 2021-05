Superman, JJ Abrams vuole Regina King come regista? 'Non sapevo di essere sulla lista'

Il Superman prodotto da J.J. Abrams è un cantiere ancora aperto: tutto ciò che sappiamo sul film è che avrà per protagonista un Superman nero, ma ancora tutto tace per quanto riguarda l'attore che erediterà il ruolo di Henry Cavill, così come per quanto concerne il nome da piazzare dietro la macchina da presa.

Mentre i fan cominciano a stilare una lista degli attori papabili per il ruolo di Superman, dunque, in giro ci si chiede chi sarà il/la prescelto/a di J.J. Abrams per la regia del nuovo film DC: a tal proposito, uno dei nomi circolati con maggior insistenza negli ultimi giorni è stato quello di Regina King.

La protagonista della serie di Watchmen, nonché regista di Quella Notte a Miami, si è però detta completamente estranea alla cosa: "Questa mi è completamente nuova. Mi state dando voi questa notizia! È una breaking news in diretta. No, non ne sapevo praticamente nulla fino ad ora" è stata la reazione di King nel corso di un'ospitata a MSNBC.

Non è detto, comunque, che Abrams non stia davvero pensando all'attrice e regista per il suo Superman: vi piacerebbe questa scelta? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, cos'ha detto Zack Snyder sul Superman nero di J.J. Abrams.