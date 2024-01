Il Superman di JJ Abrams si farà! La conferma di James Gunn: 'Può essere un Elseworlds

Arrivano interessanti novità per quanto riguardi il nuovo DCU guidato da James Gunn e Peter Safran. In un post tu Threads, il regista della trilogia di Guardiani della Galassia ha infatti assicurato come il film su Superman che vede coinvolto J.J. Abrams sia ancora in lavorazione e faccia parte dei progetti futuri della casa dei fumetti.

Dopo aver parlato del fatto che il film su Superman di Abrams non sia stato abbandonato, torniamo ad occuparci della questione per riportare una nuova, concisa, risposta del filmmaker messo al comando del nuovo universo cinematografico DC.

Rispondendo a una domanda di un follower che sulla piattaforma di Meta lo ha interrogato sul fatto che il progetto di Abrams sia ancora in fase di sviluppo, Gunn si è limitato ad un semplice e perentorio: “Sì”.

A proposito dell’opera, il regista e sceneggiatore si era già espresso tempo fa, aprendo alla possibilità che il prodotto possa entrare a far parte dell’universo degli Elseworlds, affiancando lavori apprezzatissimi ed estremamente riusciti come il Joker di Todd Phillips e The Batman di Matt Reeves.

Queste le parole di Gunn: “Superman Legacy e il film di Abrams su Superman non sono assolutamente collegati. Quello di Abrams è un film emozionante. So che Chantal Nong, produttore del progetto, è estremamente entusiasta. Quindi se arriva ed è fantastico, e non ho letto la sceneggiatura, e se i tempi sono giusti, potrebbe assolutamente essere realizzato. Sarebbe un racconto Elseworlds, come Joker”.

Il film del regista di Super 8 dovrebbe portare sullo schermo un Superman nero con una storia ambientata in America durante il periodo della lotta per i diritti civili.

In attesa di capire se il progetto saprà andare effettivamente in porto, vi lasciamo alla recensione di L’Uomo d’Acciaio.