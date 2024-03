Superman, James Gunn svela una quantità sbalorditiva di storyboard sul film

Dopo aver confermato che Superman sarà girato totalmente in IMAX, il regista e sceneggiatore James Gunn è tornato sui social network per condividere nuovo materiale dal dietro le quinte del primo film del DCU dei DC Studios.

Dalla sua pagina di Threads, il nuovo social di Meta tramite il quale l'autore si tiene spesso in contatto con i suoi followers, James Gunn ha condiviso una foto di quattro enormi scatole piene di storyboard per Superman, dichiarando: "Questo è tutto Superman. Le scatole contengono tutti i miei storyboard per il film, disegnati a mano". Potete vedere la foto cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

Gunn ha sempre sostenuto di disegnare i propri storyboard per ogni suo film, racchiudendo in questi libri ogni singola inquadratura di ogni singola scena, una pratica che lo accumuna con diversi registi hollywoodiani di ieri e di oggi come ad esempio Ridley Scott e Zack Snyder, e sembra che per Superman abbia utilizzato lo stesso approccio. "Questi libri di disegni diventano la mia Bibbia del film, che per me è molto più importante della sceneggiatura", ha aggiunto il regista. "Per me scrivere una sceneggiatura spesso significa semplicemente cercare di descrivere ciò che immagino visivamente, quindi questi storyboard sono più vicini alla verità di come vedo la storia rispetto alla parola scritta".

Superman uscirà l'11 luglio 2025. Per altri contenuti scoprite le ultime indiscrezioni sul vero villain di Superman.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.