Superman, James Gunn svela i primi dettagli sul nuovo film senza Henry Cavill

Nella giornata di ieri James Gunn ha detto addio ad Henry Cavill e annunciato un nuovo film di Superman, e in queste ore il co-presidente dei DC Studios è tornato su Twitter per aggiornare i suoi follower e svelare qualche informazione in più sul progetto.

Come già anticipato in precedenza, il regista di The Suicide Squad sta scrivendo personalmente il nuovo film di Superman 'da diverso tempo', e il progetto sarà uno dei primi titoli sviluppati dai suoi DC Studios appena formati. La storia si "concentrerà sui primi anni della vita di Superman" e non sarà una origin story, con Gunn e il suo co-presidente Peter Safran che stanno già cercando il regista giusto a cui affidare il film.

Ora, nuovi rapporti anticipano che nel nuovo film di Superman Clark Kent vive già a Metropolis e lavora al Daily Planet. Il regista ha anche svelato che nella storia Superman "conosce già molti personaggi DC famosi, ma sarà più giovane rispetto a come lo ricordate". Chiaramente, la dicitura "personaggi DC famosi" ha fatto drizzare le antenne di molti fan, con molti online che già si chiedono se il riferimento sia diretto ai compagni supereroi della Justice League come Batman, Wonder Woman e Aquaman, oppure semplicemente ai colleghi del Daily Planet come Lois Lane, Perry White e Jimmy Olsen.

Per altre novità, vi ricordiamo che James Gunn ha anche annunciato il ritorno di Ben Affleck in casa DC: l'ex interprete di Batman sarà il regista di un prossimo film non ancora deciso.