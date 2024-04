Superman: James Gunn svela il logo ufficiale del film al CinemaCon

I rumor che volevano Superman di James Gunn partecipare alla presentazione di Warner Bros Pictures al CinemaCon 2024 sono stati confermati, ma sfortunatamente la cosa non si è tradotta nell'atteso reveal del costume intero di Superman.

Sfortunatamente dunque dovremo aspettare ancora un po' per vedere David Corenswet nei panni del leggendario eroe della DC Comics, ma nel corso della presentazione Warner Bros Gunn ha inviato un videomessaggio dal set di Superman, le cui riprese sono attualmente in corso ad Atlanta: il regista ha rivelato che tutto il cast del film sarà presente al CinemaCon del prossimo anno per "dare il via all'estate di Superman", dato che a quel punto mancheranno solo pochi mesi all'uscita del film, atteso per l'11 luglio 2025.

Anche David Corenswet e la co-protagonista Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane, sono apparsi nel video di James Gunn, e hanno scherzato: "Possiamo svelare qualcosa? C'è un uomo con un mantello da queste parti". Tutti si aspettavano un reveal del costume, ma alla fine i presenti si sono dovuti accontentare del logo ufficiale di Superman, che come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo è apparso sullo schermo alla fine della clip.

Nel frattempo, in un'altra intervista David Corenswet ha svelato quali fumetti DC hanno ispirato il tono di Superman di James Gunn.

