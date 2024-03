Superman, James Gunn svela David Corenswet in costume...grazie all'IA

Il costume intero di Superman rimane ancora un mistero mentre le riprese del film procedono a gonfie vele e allo stesso tempo il rischio di possibili leak aumenta di giorno in giorno, ma per ora James Gunn ci scherza su tramite le sue pagine social.

Nelle sue storie Instagram, infatti, il regista ha ricondiviso un'immagine realizzata tramite IA che lo vede abbracciato a David Corenswet con indosso il costume di Superman: chiaramente non possiamo mostrarvi la storia ufficiale pubblicata da James Gunn su Instagram, che comunque potete trovare sul suo profilo (almeno prima della sua scadenza dopo il solito arco di 24 ore) ma la foto originale è disponibile in calce all'articolo.

Ricordiamo che Superman uscirà l'11 luglio 2025 in tutto il mondo: il film sarà la prima uscita cinematografica del Capitolo 1 del DCU, intitolato 'Dei e Mostri' e composto da altre opere in sviluppo come Supergirl: Woman of Tomorrow, The Authority, Batman: The Brave and the Bold, Waller, Booster Gold, Lanterns, Creature Commandos e Paradise Lost, oltre al nuovo arrivato Teen Titans. Nel cast di protagonisti, oltre a David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, ricordiamo anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor.

Nel frattempo, le foto di Engineer sono già trapelate online dal set.

