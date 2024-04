Superman, James Gunn ha subito smentito QUELLE voci sul villain

Superman non avrà pace fino al giorno del suo ritorno in sala: il film di James Gunn che permetterà al DC Universe di entrare finalmente nel vivo è oggetto di migliaia di speculazioni al momento, con un'attenzione particolare riservata, almeno durante questi ultimi giorni, a quello che sarà il villain del nuovo capitolo del franchise.

Nei giorni scorsi si era infatti diffusa un'indiscrezione secondo cui il villain di Superman sarebbe stato Ultraman, vale a dire un alter-ego creato da Lex Luthor e interpretato, ovviamente, dallo stess David Corenswet: a smentire categoricamente la cosa, però, ci ha pensato in queste ore il regista in persona.

"Il protagonista principale di Superman è, incredibilmente, Superman. Il principale villain di Superman è, incredibilmente, Lex Luthor. Non so da dove arrivi tutta quella roba che non corrisponde a ciò. Ci sono così tante storie in circolazione che è difficile tenerle a bada tutte, ma ogni tanto incappo in qualcosa del genere e vi dedico un po' di attenzione. Quindi lo ripeto: non credete a nulla che non leggiate QUI (e poi perché mai volete sapere tutto del film prima che esca?)" sono state le parole di Gunn, sempre in prima linea contro le fake news. Smentite a parte, intanto, ecco 5 attori che speriamo di vedere in Superman.

