Superman, James Gunn smentisce i rumor sull'inizio dei casting!

Dopo l'annuncio della realizzazione di una nuova pellicola incentrata su Superman, i rumor si stanno sprecando. L'unica sicurezza è che James Gunn scriverà il film e che molti stanno sperando che possa anche dirigerlo. Attendendo qualche notizia in più il regista ha risposto a qualche rumor sulla pellicola

Uno degli elementi che più preoccupa i fan riguardo il nuovo film su Superman è sicuramente il casting. Dopo il licenziamento shock di Henry Cavill (nonostante non sia mai stato effettivamente licenziato), i nomi su un suo possibile successore nei panni dell'eroe continuano ad accavallarsi. Su Twitter, che da anni è il luogo preferito nel quale pubblicare leak e anticipazioni, alcune pagine hanno dato annunci errati che sono stati prontamente smentiti da Gunn.

Una pagina di settore aveva dato per assicurato l'inizio del processo di casting nella scelta del nuovo Uomo d'Acciaio. La cosa sembrava essersi diffusa a macchia d'olio e, per evitare che venissero messe in giro notizie false ed infondate, Gunn ha risposto al tweet con un didascalico "Falso (il casting non è iniziato)" di fatto smentendo tutte le voci circolate nelle ultime settimane secondo cui DC Studios avrebbero già in mente il nome perfetto per il ruolo.

Mentre il mondo continua a domandarsi chi sarà il prossimo Superman, noi vi consigliamo la nostra lista dei possibili candidati al ruolo di Kal-El che potrebbero vestire adeguatamente il mantello dell'eroe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!